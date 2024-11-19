Yeşile adanmış ömür! ‘Yeşil adam’ 15 yılda 45 bin ağacı toprakla buluşturdu

Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesinde yaşayan ve yıllarca kaynakçılık yaparak geçimini sağlayan, Himmet Tabak (65), 15 yıl öncede emekli oldu. 5 çocuğu ve 13 torunu bulunan Himmet Tabak, ilkokul öğretmeninin, "Ağaç oksijen demektir. Ağaç erozyonu önler. Ağaç gelecektir"

Sözlerini hiç unutmadı. Bu sözlerden yola çıkan Tabak, 15 yıl önce ilk fidanlarını toprakla buluşturmaya başladı. O gün bugündür hiç durmadan, motoruna atlayıp çorak arazilere giderek fidanlarını dikti. Sulayıp bakımlarını da yaptı. Ancak, çevresinden de tepki aldı. 'Senin işin başka yok mu? Sen deli misin?' Bundan sana hayır gelir mi? diyerek üzerine yürüyenler bile oldu. Tüm bunlara rağmen doğayı yeşertmeye devam eden Tabak, bugün içlerinde 8 bin 500'ü meyve olmak üzere 45 bin ağaçtan oluşan bir orman yarattı.





EN GÜZEL MİRASIM BU AĞAÇLAR OLACAK

Son yerel seçimlerde doğup büyüdüğü mahallesinin muhtarı da seçilen Tabak, "Bu ağaçlardan herkes meyvesinden, gölgesinden faydalanıyor. Çocuklara da örnek oluyoruz. Onlar da 'Himmet dede' diyerek yanıma geliyor ve birlikte ağaç dikiyoruz. Kuş türleri burada konaklıyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Ağaçlara sarılıp, onlarla konuşuyorum. Beni insanlardan daha çok anlıyorlar. Ben onlara Leyla'nın Mecnun'a baktığı gibi, Ferhat'ın Şirin'e baktığı gibi bakıyorum. Bu hayatta bir ailem bir de motorum var. En büyük mirasım bu ağaçlar olacak. Doğa sevgimden dolayı bana 'Deli Himmet' diyorlar ama umursamıyorum. Onlarla benimle bende hayatla dalga geçiyorum. İstiyorum ki herkesin bir ağacı olsun. Son nefesime kadar ekmeye devam edeceğim.

KURAKLIK KORKUSU

Gönüllülerle birlikte ağaç dikmeye devam eden ve artık köy dışında belirlediği ağaçlara da ekim yapan Tabak, en büyük korkusunun kuraklık olduğunu söyleyerek, "Maalesef artık çölleşiyoruz. Kuraklık benim işimi zorlaştırıyor. İleri de büyük bir susuzluk çekeceğiz ve artık ağaçlarımı sulayamayacağım diye korkuyorum" diye konuştu.