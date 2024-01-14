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Giriş Tarihi: 15.1.2024

Yeterli uyku, insanı şarj ediyor

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Yeterli uyku, insanı şarj ediyor
İnsan ömrünün büyük bir kısmını kaplayan uyku, vücudun yenilenmesi için oldukça önemli. ABD'nin California Üniversitesi İnsan Uyku Bilimleri Merkezi kurucu direktörü Profesör Matthew Walker'a göre, yeterince uyumamak, uzun vadede zihinsel ve fiziksel sağlığınızı riske atabilir. Çünkü, bu durumda vücudunuz düzgün bir şekilde yenilenemez. Ne kadar gençseniz o kadar fazla uykuya ihtiyacınız vardır. Sağlıklı bir yetişkinin tamamen şarj olabilmesi için gecede yaklaşık 7 ila 9 saat uyku gereklidir. Uzmanlara göre ideal süre 8 saattir. Uyku konusunda önemli bilimsel çalışmaların altında imzası bulunan Walker, "6 saatin son derece tehlikeli bir miktar olduğunu" özellikle belirtiyor.

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Yeterli uyku, insanı şarj ediyor
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