Yetim ve öksüz kardeşlere emniyetten vefa

ADANA polisi, 2 ay önce geçirdikleri trafik kazasında hem öksüz hem de yetim kalan bedensel engelli Mustafa Öveç ile kardeşi Mehmet Ali Öveç'i okullarının ilk gününde yalnız bırakmadı. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı üzerine ekipler, dedeleriyle yaşayan kardeşleri okullarına götürdü. 5. sınıfa başlayan Mustafa Öveç, "Çok mutlu oldum, Allah herkesten razı olsun. Okula anne ve babalarıyla gelen arkadaşlarımı görünce çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok" dedi. Geçtiğimiz 15 Temmuz'da meydana gelen kazada Mehmet Akif Öveç (40) olay yerinde, Arife Öveç 10 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.