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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Yetim ve öksüz kardeşlere emniyetten vefa

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Yetim ve öksüz kardeşlere emniyetten vefa
ADANA polisi, 2 ay önce geçirdikleri trafik kazasında hem öksüz hem de yetim kalan bedensel engelli Mustafa Öveç ile kardeşi Mehmet Ali Öveç'i okullarının ilk gününde yalnız bırakmadı. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı üzerine ekipler, dedeleriyle yaşayan kardeşleri okullarına götürdü. 5. sınıfa başlayan Mustafa Öveç, "Çok mutlu oldum, Allah herkesten razı olsun. Okula anne ve babalarıyla gelen arkadaşlarımı görünce çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok" dedi. Geçtiğimiz 15 Temmuz'da meydana gelen kazada Mehmet Akif Öveç (40) olay yerinde, Arife Öveç 10 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

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Yetim ve öksüz kardeşlere emniyetten vefa
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