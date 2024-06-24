YHT yolcu rekoru kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 14-22 Haziran tarihlerinde demiryolu projeleriyle 7 milyon 519 bin 428 yolcu taşındığını ifade etti. Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT setleriyle 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağlandığını aktaran Uraloğlu, "14-22 Haziran tarihlerinde hizmet veren YHT'lerimizle 326 bin 819 vatandaşımız seyahat etti. Bayram tatili döneminin başlangıcı olan 14 Haziran'da, 39 bin 962 kişiyle YHT ile taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık" dedi. Kurban Bayramı tatili boyunca İzmir Mavi, Doğu, Güney-Vangölü, Konya Mavi, 4 Eylül Mavi, 6 Eylül, 17 Eylül, Ege, Erciyes, Pamukkale, Ankara ana hat ekspresleri ile Uzunköprü- Halkalı, Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine pulman ve yataklı vagonlar ilave ettiklerine işaret eden Uraloğlu, 280 vagon ilavesiyle trenlerde 15 bin 800 kişilik yolcu kapasitesi sağladıklarını bildirdi. Uraloğlu, bu trenlerde söz konusu tarihlerde 327 bin 980 yolcu taşıdıklarının bilgisini verdi.İstanbul'un iki yakasını demiryolu ile birbirine bağlayan Marmaray'ın, Gebze-Halkalı güzergahında 14-22 Haziran'da 4 milyon 152 bin 909 vatandaşa hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, "Sirkeci-Kazlıçeşme hattını 69 bin 290, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattını da 211 bin 753 vatandaşımız kullandı. Böylece Bakanlığımıza bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen İstanbul'daki kent içi raylı sistem projelerimizden 4 milyon 433 bin 952 vatandaşımız yararlandı" değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, Ankara'da Kayaş- Sincan güzergahında hizmet veren Başkentray hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti: "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da ücretsiz olan Başkentray'ı tatil boyunca 492 bin 13 yolcu kullandı. İzban da bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı hatlardan oldu. 14-22 Haziran'da İzban ile 1 milyon 938 bin 664 vatandaşımız seyahat etti."