Yıkılan apartmandan kardeşini kurtarmak için gitti, kardeşinin cansız bedenini ve 4 kişiyi sağ çıkardı



VAN'DA KURTULMUŞTU, HATAY'DA ÖLDÜ

Kardeşinin 2011 Van depreminde enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Erkan Turan, "Deprem olduktan sonra kardeşimden haber alamayınca 4 arkadaşımla birlikte Hatay'a gittik. Yaşanan depremden dolayı yollar o gün kapalıydı. Bizler 8 kilometre yürüyüp enkazın olduğu bölgeye ulaşabildik. Enkaz çalışmalarına katılıp, kardeşimin cansız bedenini 72 saat sonra çıkarttık. Benim için büyük bir acıydı. Cenazemiz olduğu halde 4 arkadaşımla 3 gün boyunca deprem bölgesinde kalıp, enkaz altında kalan depremzedelere yardım etmek istedik. Ölen kardeşimin olduğu apartmanda 4 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkarttık. Kardeşimi kaybetmenin büyük acısını yaşasam da o canları enkazdan çıkartmak çok güzel bir duyguydu. Kardeşimin acısını yaşıyorum ama 4 kişiyi sağ kurtardığım için mutluyum. Allah bu felaketi bir daha yaşatmasın" diye konuştu.