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Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:28

Yılbaşı öncesi jandarmadan uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

İHA
Yılbaşı öncesi jandarmadan uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi, çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ve sahte içki ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi ve yılbaşı öncesi sahte içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 21-27 Aralık tarihleri arasında çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

EVİ UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRMİŞLER
Jandarma ekipleri, Bergama, Menemen, Ödemiş, Torbalı ve Kiraz ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 2 kilogram esrar, 53 gram metamfetamin, 2 adet bong tabir edilen uyuşturucu içme aparatı, 2 gram bonzai ve 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Öte yandan Menemen ilçesindeki adreste yapılan aramalarda evin, düzenek kurularak adeta uyuşturucu serasına çevrildiği öğrenildi. Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



İŞ YERLERİNE SAHTE İÇKİ OPERASYONU
Jandarma ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki ticaretinin önlenmesi amacıyla da Dikili, Selçuk, Karabağlar ve Tire ilçelerinde faaliyet yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında bazı iş yerlerinde sahte, bandrolsüz ve kaçak içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 40 litre sahte rakı, bin 750 litre sahte şarap ve sahte alkol yapımında kullanılan tatlandırıcılar ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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Yılbaşı öncesi jandarmadan uyuşturucu ve sahte içki operasyonu
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