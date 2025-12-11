Yılbaşı öncesi kaçak içki ve tütün operasyonu

Kocaeli ve Adana'da polis, yılbaşı öncesi kaçakçılık denetimlerini artırdı. Kocaeli'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 3-10 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 4 ton 575 kilogram kıyılmış tütün, 140 paket kaçak sigara, 1579 sahte bandrol, 87 şişe kaçak içki ve 75 litre etil alkol ele geçirdi. Ayrıca gümrük kaçağı 1 cep telefonu, 6 şarj cihazı, 6 kulaklık, 6 akıllı saat ve 3 parfüm bulundu. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olarak belirlendi. Adana'da ise KOM ekipleri, sahte içki üretiminde kullanılacağı değerlendirilen 2 bin 80 litre kaçak etil alkol ve 174 şişe gümrük kaçağı içkiyi ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlar, yılbaşı öncesi piyasaya kaçak ve sahte içki sürülmesini önlemeye yönelik gerçekleştirildi. DHA



Sahte alkol ölüme davetiye çıkarıyor

UZMAN Psikolog İlkay Soykal: Sahte alkol, genellikle metanol içerir. Bu optik sinir ve organlara ciddi zarar vererek körlük, ağır organ hasarı ve ölüme yol açabilir. Riskli içkiler, piyasa değerinin çok altında satılması, bandrol veya etiket hataları, kapağın açılmış izlenimi vermesi ve kimyasal kokuya sahip olmasıyla anlaşılabilir. Metanol zehirlenmesinin belirtileri 6-48 saat içinde ortaya çıkıyor; baş ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı, görme bulanıklığı, bilinç bulanıklığı ve nefes darlığı görülüyor. Bu belirtiler görülürse vakit kaybetmeden 112 aranmalıdır. Erken müdahale, kalıcı organ hasarı ile ölüm riskini azaltacaktır. Tedavi antidot, hemodiyaliz ve destekleyici bakım içeriyor. Fatma Damla KAYAYERLİ / SABAH