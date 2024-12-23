Yılbaşı öncesi sahte alkole geçit yok

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda, son bir hafta içinde 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı belirlenen 37 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN HALKA ÇAĞRI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkol üreticilerine karşı yürütülen mücadelede halkın duyarlılığının önemine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

"Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım."

Jandarma, sahte alkol üretimi ve satışına yönelik denetimlerini yılbaşı öncesinde aralıksız sürdürüyor. Halkın sağlığını korumak için yürütülen bu mücadelede, vatandaşların ihbarları da büyük önem taşıyor.