Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 70 şüpheliye işlem yapıldı!

Aramalarda taklit etiketli 41 bin 300 litre sahte etil alkol, 976 şişe sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi. 70 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, operasyon ile 70 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği belirtildi.