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Giriş Tarihi: 7.1.2022

‘Yılbaşının etkisini haftaya göreceğiz’

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
‘Yılbaşının etkisini haftaya göreceğiz’
KORONAVİRÜS Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş: Yılbaşının etkisini gelecek hafta göreceğiz. Günlük vaka sayıları 100 bini geçebilir. Aşısız ve eksik aşılıların hastalığı ağır geçirme riskleri fazlayken tam aşılılarda yoğun bakım ihtiyacı görülmüyor. Hastalığa karşı bağışıklık kazanmanın en iyi yolu aşılanmak. Tüm aşılarda 3'üncü aydan sonra antikorlar azalmaya başlıyor. Hatırlatma dozlarının yapılmasında sürenin indirilmesi Kovid ile mücadelede önemli. 3 doz Sinovac veya 2 doz BioNTech aşısını yaptıran tam doz aşılılar da hatırlatma dozlarını yaptırmalılar. Kovid-19 artık aşıyla önlenebilen bir hastalık.

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‘Yılbaşının etkisini haftaya göreceğiz’
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