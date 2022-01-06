‘Yılbaşının etkisini haftaya göreceğiz’

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr.Deniz Odabaş: Yılbaşının etkisini gelecek haftagöreceğiz. Günlük vaka sayıları 100 bini geçebilir.Aşısız ve eksik aşılıların hastalığı ağır geçirmeriskleri fazlayken tam aşılılarda yoğun bakımihtiyacı görülmüyor. Hastalığa karşı bağışıklıkkazanmanın en iyi yolu aşılanmak. Tüm aşılarda3'üncü aydan sonra antikorlar azalmaya başlıyor.Hatırlatma dozlarının yapılmasında süreninindirilmesi Kovid ile mücadelede önemli. 3 dozSinovac veya 2 doz BioNTech aşısını yaptıran tamdoz aşılılar da hatırlatma dozlarını yaptırmalılar.Kovid-19 artık aşıyla önlenebilen bir hastalık.