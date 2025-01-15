Yıldırım çarptı gözlerini kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası Ayhan Günaydın (45), geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta hayvanlarını otlatmak için yaylaya gitti. Ancak hava bir anda bozdu ve şiddetli bir gök gürültüsüyle birlikte yıldırım düştü. Yıldırımın yakındaki bir kayayı parçalaması sonucu kopan taşlar Günaydın'ın vücudunun çeşitli noktalarına isabet etti. Talihsiz adamın, omuzunda ve kaburgalarında kırıklar oluştu, ciğerine ve gözlerine taş saplandı. Bir süre yerde bilinci kapalı şekilde yatan ve yakınlardaki çobanlar tarafından fark edilen adam, olay yerine çağrılan ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve şiddetli çarpma sonucu Günaydın görme yetisini tamamen kaybetti. Yaşadığı feci olay sonrası yüzde 90 engelli kalan çoban, hem mesleğini yapamamanın hem de hayatındaki ani değişimin zorluklarıyla mücadele ediyor. Aile hem maddi hem de manevi anlamda zor günler geçiriyor.

AMELİYAT OLMAK İSTİYOR

Eski günlerine dönme umuduyla tedavi olacağı günleri bekleyen talihsiz adam, yardım çağrısında bulundu. "Canımı kurtardığım için şükrediyorum. Çocuklarım ve eşim yanımda, bu bana güç veriyor. Ancak eski günlerimi özlüyorum. Tek başıma ihtiyaçlarımı bile gideremiyorum, çocuklarımla eskisi gibi vakit geçiremiyorum hatta onların büyüdüklerini bile göremiyorum. Eşimi, çocuklarımı ve sevdiğim herkesi, her şeyi yeniden görebilmek en büyük dileğim. Bunun için ne olur bana yardım edin." İfadelerini kullandı.

"YENİDEN MAÇ İZLEMENİN HAYALİNİ KURUYORUM"

Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten Günaydın, "Her hafta oğlumla Beşiktaş maçlarını izlerdik. Tezahürat yapar, kazanınca birbirimize sarılırdık. Yeniden maç izlemenin hayalini kuruyorum, oğlumla o atmosferi yaşamak istiyorum. Şimdi bir maç dinlerken hayal etmekten başka çarem yok." dedi.

"BU OLAY BENDEN ÇOK ŞEY GÖTÜRDÜ"

Yaşadığı olayın ardından yıldırım tehlikesine karşı farkındalık çağrısı yapan Ayhan Günaydın, "Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Özellikle benim gibi yaylalarda gezenlere sesleniyorum. Mutlaka hava durumuna bakın, fırtına anında güvenli bir yere sığının. Bu olay hayatımdan çok şey götürdü." İfadelerini kullandı.