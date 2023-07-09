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Giriş Tarihi: 9.7.2023 21:38 Son Güncelleme: 9.7.2023 22:07

Yıldırım düşmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Börk köyünde Oğuzhan Karataş (15) adındaki çocuk hayvanlarını meradan otarırken üzerine yıldırım düştü.  Karataş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeti.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Yıldırım düşmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Börk köyünde hayvanlarını merada otlatan 15 yaşındaki çocuk, bulunduğu noktaya yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hanak Toplum Sağlığı Merkezine sevk edildi. Karataş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ardahan Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuzhan Karataş (15), bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Ardahan il genelinde etkili olan sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle bir çok evi su bastı. Rüzgar nedeniyle ise bazı evlerin çatısı uçtu.

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Yıldırım düşmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti
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