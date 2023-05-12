Yıldız Teknik Üniversitesi Kariyer Panayırı gerçekleştirildi

YTÜ İşletme Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Davutpaşa kampüsündeki yemekhane binası önünde kurulan 800 metrekarelik çadırda düzenlenen ve 3 gün süren kariyer panayırı, öğrenciler ile Türkiye'nin önde gelen şirketlerini bir araya getirdi.



Kurumsal firmalar ile ürün ve medya sponsorlarının da yer aldığı etkinliğe katılan Türkiye'nin önde gelen dizi oyuncuları, müzisyenler, eğitmenler ve sosyal medya uzmanları öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.



Öğrencilerin Türkiye'nin önemli şirketlerinin staj ve iş imkanlarını yakaladığı YTÜ Kariyer Panayırı kapsamında düzenlenen sosyal aktiviteler sayesinde katılımcılar keyifli zaman geçirdi. Farklı üniversitelerden öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, üç gün boyunca birçok katılımcıya ev sahipliği yaptı.



TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN FİRMALARI KATILDI



YTÜ Kariyer Panayırı'nın ana sponsoru Entes olurken, Alarko Carrier ve Toyota altın sponsorluğu, Altınay, Savunma, Erna Maş Makine, Innova, İGA ve Urban Care gümüş sponsorluğu, SunExpress ise platin sponsorluğu üstlendi.



Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yanı sıra Çorbada Tuzun Olsun, LÖSEV, Gönüllü Hizmetler Derneği, TEMA ve Toplum Gönüllüleri gibi sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı etkinlikte, öğrenciler, sponsor ve katılımcı firmalardan iş ve staj başvuruları yakalama fırsatı buldu.



ŞARKICI VE OYUNCULAR GENÇLERLE SÖYLEŞİLERDE BİR ARAYA GELDİ



YTÜ Kariyer Panayırı kapsamında gerçekleştirilen söyleşilerde şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya uzmanı önemli isimler gençlerle bir araya geldi.



Farklı müzik tarzlarıyla alternatif müziğe yeni bir soluk getiren müzik grupları Sufle ve Birileri, katılımcılara kariyerlerinin başlangıcını ve bireysel olarak müzik süreçlerini anlattı.



OYUNCU MÜJDE UZMAN PANAYIRA KONUK OLDU



Söyleşilere konuk olan dizi ve sinema oyuncusu Müjde Uzman da kariyerine nasıl başladığından bahsederek, şu anda oynadığı diziye ilişkin bilgiler verdi. Televizyon sektöründeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Uzman, gençlerin sorularını yanıtladı.



Sosyal medyadaki eğlenceli videolarıyla tanınan şan eğitmeni Doğan Cem, YouTube'da yayınladığı programı sayesinde İngilizceyi eğlenceli bir şekilde izleyicilere ulaştıran Taner Çağlı, oyuncular Atakan Çelik, Ali Yağcı, Emre Aslan, Arif Güloğlu ve Cenan Adıgüzel, akustik sanatçı Anıl Emre Daldal da söyleşilerde öğrenciler ile buluştu.



Söyleşilere katılan isimlere, etkinliğin basın ve yayın koordinatörleri Damla Nur Pay ve Duygu Yağmur Yaman tarafından belge takdim edildi.