Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü SABAH’ın oldu

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği
'nce (TFMD) organize edilen Yılın Basın Fotoğrafları 2021 Ödül Töreni Ankara
'da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törene, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici
, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank
, Avrupa Birliği
(AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Azerbaycan Büyükelçisi Reşat Memmedov'un yanı sıra ödül alan foto muhabirleri ve çok sayıda davetli katıldı.
SABAH muhabiri Uğur Yıldırım, organizasyonda SABAH adına 4 ödül birden kazandı. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin bu yıl 36'ncısını düzenlediği Ankara'da Meyra Palace Otel
'de gerçekleştirilen törende SABAH Muhabiri Yıldırım, "Yılın Basın Fotoğrafı", "Pandemi Fotoğrafı İkinciliği", "Foto Röportaj İkinciliği" ve "YTB Özel Ödülü"nü kazandı. SABAH