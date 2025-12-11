Haberler Yaşam Haberleri Yılın son faiz kararı belli oluyor! TCMB Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yaklaşan faiz toplantısı, ekonomi gündemini yeniden hareketlendirdi. Ekim ayında alınan indirim kararının ardından, Para Politikası Kurulu’nun Aralık ayında nasıl bir adım atacağı merak konusu. Piyasalarda, toplantıdan çıkacak değerlendirmelerin önümüzdeki dönemin ekonomik politikalarını şekillendirmede belirleyici olacağı görüşü hâkim. Peki, 2025 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklentiler hangi yönde?

TCMB'nin dokuzuncu faiz kararına ilişkin belirsizlik sürerken, finans çevreleri toplantı tarihine kilitlenmiş durumda. Bir önceki toplantıda faiz indirimi yapan Merkez Bankası'nın bu ay nasıl bir adım atacağı, ekonomi gündeminin en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Takvimin netleşmesiyle gözler yeniden Para Politikası Kurulu'nun yapacağı duyurulara çevrildi. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi önceki ankette yüzde 39,15 seviyesindeyken, bu dönem yüzde 39,35'e yükseldi.

Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 38,28 düzeyinde şekillendi.

SON TCMB FAİZİ NE KADAR OLDU?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar verdi.

