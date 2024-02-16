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Giriş Tarihi: 16.2.2024 14:11 Son Güncelleme: 16.2.2024 14:44

Yılkı atları şehre indi

Kayseri’de Erciyes Dağı’nda yaşayan yılkı atları şehre indi. 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde trafiği aksatmadan refüjden sürü halinde ilerleyen yılkı atları görenleri şaşırttı. Yılkı atlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen işadamı Ramazan Ateş; “Yılkı atlarını fotoğraflamak için herkes dağa giderdi, ama bu kez yılkı atları ayağımıza kadar geldi. Bana da kayıt düğmesine basmak kaldı” dedi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yılkı atları şehre indi

Erciyes Dağı'nda yaşayan vahşi yılkı atları yiyecek bulmak için sabahın erken saatlerinde şehre indi. Melikgazi İlçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde üzerinde görüntülenen yılkı atları görenleri şaşırttı.

TRAFİĞİ AKSATMADAN İLERLEDİLER

Sabah saatlerinde aracıyla işyerine giderken yolda gördüğü yılkı atlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen işadamı Ramazan Ateş; "Organize Sanayi Bölgesi'nde aracımla ilerlerken 24. cadde üzerinde sürü halinde ilerleyen yılkı atlarını gördüm. Hemen cep telefonumla kısada olsa görüntülerini çekti. Trafiği aksatmadan refüjden ilerliyorlardı.

Bu genellikle burada gördüğümüz bir durum değil. Hayvanlar buraya yiyecek bulmak için inmiş. Yılkı atlarının bu sıra dışı ziyareti beni açıkçası memnun etti. Birçok turist yılkı atlarını fotoğraflamak için Erciyes Dağı'na gider. Ancak bu kez yılkı atları bizim ayağımıza geldi. Benim için güzel bir tesadüf oldu. Yılkı atlarını yakından görme fırsatı buldum" diye konuştu.

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Yılkı atları şehre indi
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