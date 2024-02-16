Yılkı atları şehre indi

Erciyes Dağı'nda yaşayan vahşi yılkı atları yiyecek bulmak için sabahın erken saatlerinde şehre indi. Melikgazi İlçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde üzerinde görüntülenen yılkı atları görenleri şaşırttı.

TRAFİĞİ AKSATMADAN İLERLEDİLER

Sabah saatlerinde aracıyla işyerine giderken yolda gördüğü yılkı atlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen işadamı Ramazan Ateş; "Organize Sanayi Bölgesi'nde aracımla ilerlerken 24. cadde üzerinde sürü halinde ilerleyen yılkı atlarını gördüm. Hemen cep telefonumla kısada olsa görüntülerini çekti. Trafiği aksatmadan refüjden ilerliyorlardı.

Bu genellikle burada gördüğümüz bir durum değil. Hayvanlar buraya yiyecek bulmak için inmiş. Yılkı atlarının bu sıra dışı ziyareti beni açıkçası memnun etti. Birçok turist yılkı atlarını fotoğraflamak için Erciyes Dağı'na gider. Ancak bu kez yılkı atları bizim ayağımıza geldi. Benim için güzel bir tesadüf oldu. Yılkı atlarını yakından görme fırsatı buldum" diye konuştu.