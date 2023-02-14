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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Yıllık 9 milim olan kayma depremle 4.5 metreye çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yıllık 9 milim olan kayma depremle 4.5 metreye çıktı
Asrın deprem felaketinin ardından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yayımladığı rapor depremin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Ekiplerin saha incelemelerinde yollarda, bahçe duvarlarında, tarlalarda, tren yollarında fay kırıkları nedeniyle oluşan kayma ve yer değişiklikleri fotoğraflarla tespit edildi. Raporda; tarihsel deprem kataloglarına göre Pazarcık Segmenti üzerinde Doğu Anadolu Fayı'nın yaklaşık 9 mm yıllık kayma hızı dikkate alındığında; son deprem sırasında tek seferde saniyeler içinde yaklaşık 4.5 metrelik bir yamulmanın fay hattı boyunca meydana gelmiş olabileceğinin tahmin edildiği aktarıldı.



NURDAĞI 3 METRE KAYMIŞ
Ekiplerin Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki saha incelemelerinde de yine fay kırıkları nedeniyle yüzeyde kaymalar belirlendi. Nurdağı viyadükleri yakınındaki yolda 180 cm, ilçe merkezindeki yolda 280 cm, Nurdağı kuzeyinde stabilize yolda 360 cm sola kayma saptandı. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi güneyinde de yine 370 cm ve 320 cm sola kayan yollar belirlendi.

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Yıllık 9 milim olan kayma depremle 4.5 metreye çıktı
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