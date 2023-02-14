Yıllık 9 milim olan kayma depremle 4.5 metreye çıktı

Asrındeprem felaketininardındanMadenTetkik veArama GenelMüdürlüğü'nün(MTA) yayımladığırapordepreminboyutlarını birkez daha gözlerönüne serdi.Ekiplerin sahaincelemelerinde yollarda, bahçe duvarlarında,tarlalarda, tren yollarında fay kırıklarınedeniyle oluşan kayma ve yer değişikliklerifotoğraflarla tespit edildi. Raporda;tarihsel deprem kataloglarına göre PazarcıkSegmenti üzerinde Doğu Anadolu Fayı'nınyaklaşık 9 mm yıllık kayma hızı dikkatealındığında; son deprem sırasında tekseferde saniyeler içinde yaklaşık 4.5 metrelikbir yamulmanın fay hattı boyuncameydana gelmiş olabileceğinintahmin edildiği aktarıldı.Ekiplerin Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki saha incelemelerinde de yine fay kırıkları nedeniyle yüzeyde kaymalar belirlendi. Nurdağı viyadükleri yakınındaki yolda 180 cm, ilçe merkezindeki yolda 280 cm, Nurdağı kuzeyinde stabilize yolda 360 cm sola kayma saptandı. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi güneyinde de yine 370 cm ve 320 cm sola kayan yollar belirlendi.