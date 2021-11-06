Yılmaz’dan Akşener’e çağrı: “Bu jakoben ahlaksıza gereğini yapın”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları için gittiği Bingöl'de bir şehit ağabeyinin tepkisiyle karşılaştı. HDP ile yakınlaşmaya tepki gösteren şehit yakını, emniyet mensupları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı sırada yanına gelen ve boynuna sarılan Lütfi Türkkan'dan küfür yedi. Şehit ağabeyi kolunun altındayken kulağına eğilerek "Senin bacını s..." diyen Türkkan'a ülkenin her yerinden tepkiler geliyor. AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da, Lütfi Türkkan'ın bu ilk vukuatı olmadığını belirterek Akşener'e şu sözlerle çağrıda bulundu. "TBMM saygınlığı bunları kaldırmaz. Şehit babasına TBMM'de hakaret, Şehit ailesine küfürler. Kaçak fabrika, kaçak çiftlik, Kayıp milyon dolar krediler. Zenginlik ve şatafatın getirdiği şımarıklıkla iftira, şantaj ve küfürler. Kocaeli siyaseti ve TBMM'nin saygınlığı bu jakoben, ahlaksız ve küfürbazı daha fazla kaldıramaz.

İYİ Parti yönetimi, Meral Akşener artık gereğini yapmalı."