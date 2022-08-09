Yine bir kadın yine şüpheli ölüm

Esenyurt'ta yalnız yaşayan Selen Horlu'dan (28) bir süredir haber alamayan akrabaları önceki gün genç kadının evine gitti. Akrabaları içeri girdiğinde Selen Horlu'yu yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Horlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde yapılan incelemede ise kimyasal madde bulunduğu öğrenildi. Ölümü şüpheli bulan savcılık detaylı otopsi istedi. Polisin başlattığı soruşturma da çok yönlü sürüyor. Horlu'nun cenazesi dün Okmeydanı Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.