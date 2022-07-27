Yine metrobüs yine yangın: Seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarının arızalanması ve yanmasında yenileri eklendi. Vatandaşın can, mal ve seyir güvenliğini tehdit etmeye başlayan İstanbul toplu taşıma sisteminde bu kez Üsküdar'da seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükselmeye başlayınca yolcular korku ve gelen ilk durakta metrobüsten tahliye edildi.





Altunizade-Söğütlüçeşme seferini yapan seyir halindeki bir metrobüsün arka kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Altunizade Durağı'na yanaşan metrobüsteki yolcular hemen tahliye edildi. Dumanların azalmasının ardından metrobüs şoförü, yolcu almadan Söğütlüçeşme yönüne doğru ilerledi. Dumanlar yükselen metrobüsten yolcuların tahliye edilmesi çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.





Öte yandan aynı durakta başka bir metrobüsün arızalanması ise dikkatlerden kaçmadı. Durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs çekiciyle kaldırıldı.