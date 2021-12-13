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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Yine sahte içki faciası: 7 ölü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Yine sahte içki faciası: 7 ölü
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde metil alkolden yaptıkları içkiyi içen 2 arkadaş hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta ise sahte alkol içen 7 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.
Yalova Çınarcık'ta Oto tamir işi ile uğraşan Ekrem T. (56) ve yakın arkadaşı Mehmet Y. (66) bir gece öncesi kendileri yaptıkları sahte içkiden içtiler. Ekrem T.'nin cansız bedenine yaşadığı işyerinde, arkadaşı MehmetY.'nin cansız bedenine ise yalnız yaşadığı evinde ulaşıldı. Yakınları iki arkadaşın uzun süredir kendileri için içki ürettiklerini belirtti.
Sivas'ın Zara ilçesinde satın aldığı sahte içkiyi içen Ş.D. (32) zehirlenerek yaşamını yitirdi. 2 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta sahte içki içen 7 kişi metil alkolden zehirlendi. Aytekin K. (65), Şahin B. (55), A.Ç. (62) ve A.K., (71) hayatını kaybetti. 3 kişinin ise yoğun bakımda olduğu bildirildi.

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Yine sahte içki faciası: 7 ölü
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