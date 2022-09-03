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Giriş Tarihi: 4.9.2022

Yine tur otobüsü, yine kaza: 1 ölü 54 yaralı

ABBAS ÇAKAR
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Yine tur otobüsü, yine kaza: 1 ölü 54 yaralı
Kocaeli'nden önceki gece 52 yolcu ve 2 muavin ile birlikte hareket eden Özgür Özcan'ın kullandığı tur otobüsü, dün sabah 08.30 sıralarında Çanakkale'nin Ezine ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak, su kanalına devrildi. Otobüste bulunanlardan Uğur Seçil Çetinkaya ölürken, yaralanan 54 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı.
Kütahya'nın Altıntaş-Dumlupınar karayolunda meyve yüklü kamyona arkadan çarpan otobüste de 8 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, traktör, kamyonla çarpıştı. Traktör sürücüsünün öldüğü kazada, 13 işçi de yaralandı.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki Özge Kılıç (26) ölürken, aracı kullanan ablası Gamze Yavuz (32) yaralandı. Özge Kılıç'ın öğretmen olduğu, tayini çıktığı için yakınlarıyla Karayazı'dan yeni görev yeri Hınıs'a gittiği öğrenildi.
Muğla'da 1, Kocaeli'nde 1 kişi kazalarda hayatını kaybetti.

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Yine tur otobüsü, yine kaza: 1 ölü 54 yaralı
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