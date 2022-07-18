ÖSYM tarafından YKS sonuçları son dakika haberi olarak duyuruldu. 27 Temmuz'da tercih işlemlerine başlayacak adaylar YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, üniversite kontenjanları ve güncel sıralamalar nasıl sorusuna yanıt arıyor. Henüz 2022 üniversite taban/tavan puanlar açıklanmadı. İşte YKS üniversite taban puanları ile 2022 ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması hakkında detaylar…
Üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. 2022 Üniversite taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları gibi detaylar ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz ile belli olacak. Haberimizden geçen seneye ait 2021 Üniversite taban puanları başarı ve kontenjan sıralaması ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
YKS 2022 taban puanları açıklanmadığı için başarı sıralaması ve kontenjanları da henüz açıklanmadı. 2021 YKS taban puanları ve geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ÖSYM sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.
YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlanacak.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.