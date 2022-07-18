ÖSYM tarafından YKS sonuçları son dakika haberi olarak duyuruldu. 27 Temmuz'da tercih işlemlerine başlayacak adaylar YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, üniversite kontenjanları ve güncel sıralamalar nasıl sorusuna yanıt arıyor. Henüz 2022 üniversite taban/tavan puanlar açıklanmadı. İşte YKS üniversite taban puanları ile 2022 ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması hakkında detaylar…

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. 2022 Üniversite taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları gibi detaylar ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz ile belli olacak. Haberimizden geçen seneye ait 2021 Üniversite taban puanları başarı ve kontenjan sıralaması ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.