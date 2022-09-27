YKS 3. Ek tercih olacak mı, boş kontenjanlar belli mi? ÖSYM ile 2022 YKS 3. Tercihler ne zaman başlayacak?

YKS 3. Ek tercihler için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. ÖSYM tercih kılavuzu ile gerçekleşen üniversite ek yerleştirme işlemleri sonrası boş kontenjan sayısı düşürüldü. Kalan kontenjanın nasıl değerlendirileceği aday öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Adaylar YKS 3. Ek tercih olacak mı, var mı sorularına yanıt arıyor. Kalan kontenjanın değerlendirileceğini düşünenler YKS 3. Tercihler ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte, üniversite ek tercih işlemleri hakkında merak edilenler…

YKS 3. EK TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR!

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. İşte, YÖK boş kontenjan açıklaması ile detaylar...