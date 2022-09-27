YKS 3. Ek tercih olacak mı, boş kontenjanlar belli mi? ÖSYM ile 2022 YKS 3. Tercihler ne zaman başlayacak?

YKS 3. Ek tercihler için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. ÖSYM tercih kılavuzu ile gerçekleşen üniversite ek yerleştirme işlemleri sonrası boş kontenjan sayısı düşürüldü. Kalan kontenjanın nasıl değerlendirileceği aday öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Adaylar YKS 3. Ek tercih olacak mı, var mı sorularına yanıt arıyor. Kalan kontenjanın değerlendirileceğini düşünenler YKS 3. Tercihler ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte, üniversite ek tercih işlemleri hakkında merak edilenler…
YKS 3. EK TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR!
YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. İşte, YÖK boş kontenjan açıklaması ile detaylar...
YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2022 YKS ek tercih sonuçları, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.''
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur.
Ancak bu yıl YKS 3. ek tercih yapılıp yapılmayacağına dair ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. YKS 3. ek tercih tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.