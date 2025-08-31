YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ek kontenjan var mı? 2025 ÖSYM kılavuzu ile YKS taban puanları ve boş kalan kontenjanlar bekleniyor

YKS ek kontenjanlar açıklandı mı, boş kontenjan var mı soruları yanıt ararken kesin veriler öncesi yerleştirmeyle ortaya çıkan sayısal veriler değerlendiriliyor.

- Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu, ön lisans kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 100 oldu

- Yeni açılan programların kontenjanlarının tamamı doldu

- Yükseköğretim Kurulunun istihdam odaklı dönüşüm kapsamında bu yıl hayata geçirdiği 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojiler tabanlı 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı

- Başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti

- Her beş adaydan biri ilk tercihine yerleşti. Adayların yüzde 42'si ilk üç tercihinden birini kazandı

YKS KONTENJAN BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ