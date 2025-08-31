YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ek kontenjan var mı? 2025 ÖSYM kılavuzu ile YKS taban puanları ve boş kalan kontenjanlar bekleniyor

YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları açıklandı mı, nereden öğrenilir gibi sorular adayların gündeminde yer alıyor. İlk tercihlerde yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 310 bin 599 adaydan 1 milyon 412 bin 734'ü tercihte bulundu ve 785 bin 186 aday bir yükseköğrenim programına yerleşti. 2. tercih işlemleri üzerinde etkili olacak sayısal tablolar üzerinde en önemli veri YKS boş kontenjan listesi olacak. İşte, geçtiğimiz yılın takvimine göre beklenenler:
Geçtiğimiz yıl 6 Eylül tarihinde başlayan YKS ek tercih tarihleri henüz başlamadı. 2. yerleştirme işlemlerine dair ÖSYM üzerinden herhangi bir duyuru da yayımlanmadı.
YKS boş kontenjanlar ve 2025 üniversite taban puanları verilerinin yer alacağı YKS ek tercih kılavuzu bekleniyor. 5 Eylül itibarıyla tamamlanacak üniversite kayıt dönemi ardından işlemlerin başlaması beklenenler arasında.
2025 YKS boş kontenjanlar listesi henüz belli olmadı. Üniversite kayıtlarıyla birlikte sürecin hız kazanması bekleniyor. YKS taban puanları da yapılacak ek tercih listeleri üzerinde etkili olacak veriler arasında.
YÖK Başkanı Erol Özvar'ın yerleştirme sonuçları sonrası açıkladığı sayısal veriler ise şöyle:
YKS ek kontenjanlar açıklandı mı, boş kontenjan var mı soruları yanıt ararken kesin veriler öncesi yerleştirmeyle ortaya çıkan sayısal veriler değerlendiriliyor.
- Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu, ön lisans kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 100 oldu
- Yeni açılan programların kontenjanlarının tamamı doldu
- Yükseköğretim Kurulunun istihdam odaklı dönüşüm kapsamında bu yıl hayata geçirdiği 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojiler tabanlı 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı
- Başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti
- Her beş adaydan biri ilk tercihine yerleşti. Adayların yüzde 42'si ilk üç tercihinden birini kazandı