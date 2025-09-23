YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ bekleniyor! ÖSYM ile YKS 2025 ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, üniversite 2. yerleştirmeler ne zaman?

2025 YKS sürecinde, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali peşinde olan adayların gündemi boş kontenjanlar oldu. Üniversitelere yerleşemeyen veya tercih yapmayan öğrenciler, ek tercih döneminde kullanılacak boş kontenjan listesine odaklandı. "YKS boş kontenjanlar yayımlandı mı, ek tercih için hangi üniversite ve bölümlerde kontenjan kaldı, ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?" soruları merak konusu. İşte, 2025 YKS boş kontenjan listesi ve üniversite taban puanları