YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ bekleniyor! ÖSYM ile YKS 2025 ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, üniversite 2. yerleştirmeler ne zaman?

2025 YKS sürecinde, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali peşinde olan adayların gündemi boş kontenjanlar oldu. Üniversitelere yerleşemeyen veya tercih yapmayan öğrenciler, ek tercih döneminde kullanılacak boş kontenjan listesine odaklandı. "YKS boş kontenjanlar yayımlandı mı, ek tercih için hangi üniversite ve bölümlerde kontenjan kaldı, ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?" soruları merak konusu. İşte, 2025 YKS boş kontenjan listesi ve üniversite taban puanları
ÖSYM tarafından yayınlanacak olan YKS ek tercih takvimi, henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçmiş yıllara göre, ek tercihlerin yerleştirme sonuçlarının ardından 2-3 hafta içinde başlaması bekleniyor. İlk yerleştirme sonuçları 28 Ağustos'ta açıklandı. Buna göre Eylül'ün üçüncü haftasında kılavuzun yayınlanacağı tahmin ediliyor.
YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl, YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024'te duyurulmuş ve üniversite ek yerleştirme kılavuzu 6 Eylül'de yayımlanmıştı. ÖSYM'nin açıklamasının ardından ek tercihler 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.
YKS ek yerleştirme işlemleri, adaylar tarafından T.C. kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden bireysel olarak yapılacak.
Üniversite adayları, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamladı.
Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da belli olacak. Ardından ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar için kılavuzu paylaşacak.
Diğer taraftan YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VERİLER İÇİN TIKLAYINIZ