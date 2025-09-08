YKS boş kontenjanlar ve 2025 üniversite taban puanları açıklandı mı? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu bekleniyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan YKS sonuçlarının ardından gözler boş kontenjanlara çevrildi. İlk tercih döneminde üniversitelere yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sürecinde şansını denemek istiyor. YKS boş kontenjanlar 2025 listesi ve üniversite taban puanları ek tercih kılavuzu ile adayların erişimine açılacak. Peki, boş kontenjan listesi ne zaman yayımlanacak, üniversite taban puanları nasıl öğrenilecek?
ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının ardından üniversitelerde dolmayan kontenjanları ek tercih kılavuzu ile ilan ediyor. 2025 yılı boş kontenjanların da bu hafta açıklanması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) üzerinden boş kontenjan listesine ulaşabilecek.
Üniversite taban puanları, tercih sonuçları ile birlikte güncelleniyor. 2025 yılı yks taban puanları ve başarı sıralamaları, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Adaylar, boş kontenjanlarla birlikte güncel taban puanlara da erişebilecek. Bu sayede hangi bölümlere ek tercih yapılabileceği netleşecek.
Henüz kılavuz yayımlanmadı.
Boş kontenjanlar, üniversiteye yerleşemeyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Ancak ek tercih döneminde kontenjanların sınırlı olması nedeniyle rekabet daha yoğun yaşanıyor. Özellikle tıp, hukuk, mühendislik, öğretmenlik gibi bölümlerde boş kontenjan olup olmayacağı merakla bekleniyor.
Tercih sonuçları ardından YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan açıklamada devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu, ön lisans kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 100 olduğu paylaşılmıştı.
Ek tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından açıklanacak ve içerisinde:
Boş kontenjanlar
Üniversite taban puanları
Başarı sıralamaları
Tercih koşulları
yer alacak. Adaylar, tercihlerini bu kılavuzda yer alan bilgilere göre yapabilecek. Kılavuzun bu hafta yayımlanması ve ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor.