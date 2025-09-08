YKS boş kontenjanlar ve 2025 üniversite taban puanları açıklandı mı? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu bekleniyor!

YKS EK TERCİH SÜRECİNDE BOŞ KONTENJANLARIN ÖNEMİ

Boş kontenjanlar, üniversiteye yerleşemeyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Ancak ek tercih döneminde kontenjanların sınırlı olması nedeniyle rekabet daha yoğun yaşanıyor. Özellikle tıp, hukuk, mühendislik, öğretmenlik gibi bölümlerde boş kontenjan olup olmayacağı merakla bekleniyor.

Tercih sonuçları ardından YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan açıklamada devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu, ön lisans kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 100 olduğu paylaşılmıştı.