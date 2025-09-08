Haberler Yaşam Haberleri YKS boş kontenjanlar ve 2025 üniversite taban puanları açıklandı mı? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu bekleniyor!
Giriş Tarihi: 8.9.2025 07:29

2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar boş kontenjanları araştırmaya başladı. Üniversitelerde açık kalan kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile duyurulacak. "YKS boş kontenjanlar listesi, üniversite taban puanları 2025 açıklandı mı?" soruları gündemde. İşte, ek tercih döneminde adayların dikkat etmesi gerekenler ve YKS taban puanları hakkında merak edilenler…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan YKS sonuçlarının ardından gözler boş kontenjanlara çevrildi. İlk tercih döneminde üniversitelere yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sürecinde şansını denemek istiyor. YKS boş kontenjanlar 2025 listesi ve üniversite taban puanları ek tercih kılavuzu ile adayların erişimine açılacak. Peki, boş kontenjan listesi ne zaman yayımlanacak, üniversite taban puanları nasıl öğrenilecek?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının ardından üniversitelerde dolmayan kontenjanları ek tercih kılavuzu ile ilan ediyor. 2025 yılı boş kontenjanların da bu hafta açıklanması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) üzerinden boş kontenjan listesine ulaşabilecek.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Üniversite taban puanları, tercih sonuçları ile birlikte güncelleniyor. 2025 yılı yks taban puanları ve başarı sıralamaları, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Adaylar, boş kontenjanlarla birlikte güncel taban puanlara da erişebilecek. Bu sayede hangi bölümlere ek tercih yapılabileceği netleşecek.

Henüz kılavuz yayımlanmadı.

YKS EK TERCİH SÜRECİNDE BOŞ KONTENJANLARIN ÖNEMİ

Boş kontenjanlar, üniversiteye yerleşemeyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Ancak ek tercih döneminde kontenjanların sınırlı olması nedeniyle rekabet daha yoğun yaşanıyor. Özellikle tıp, hukuk, mühendislik, öğretmenlik gibi bölümlerde boş kontenjan olup olmayacağı merakla bekleniyor.

Tercih sonuçları ardından YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan açıklamada devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu, ön lisans kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 100 olduğu paylaşılmıştı.

YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ek tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından açıklanacak ve içerisinde:

Boş kontenjanlar

Üniversite taban puanları

Başarı sıralamaları

Tercih koşulları

yer alacak. Adaylar, tercihlerini bu kılavuzda yer alan bilgilere göre yapabilecek. Kılavuzun bu hafta yayımlanması ve ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

