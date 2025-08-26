YKS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2025 | Üniversite kontenjanları doldu mu, 2025 YKS ek kontenjanlar açıklandı mı?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'unun dolduğunu açıkladı. Şimdi ise gözler boş kontenjanlar için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yayımlayacağı YKS ek kontenjanlarına çevrildi. Peki, 2025 YKS ek kontenjanlar ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden tercih yapılır? İşte, detaylar...
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'unun, ön lisans kontenjanlarının ise tamamının dolduğunu açıkladı.
Ayrıca devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti.
Üniversite adayları, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlayacak.
Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da belli olacak. Ardından ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar için kılavuzu paylaşacak. Diğer taraftan YKS 2025 taban puanları ve kontenjanları açıklanmadı.
Yerleştirme sonuçları YÖK'e elektronik ortamda iletilecek.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.