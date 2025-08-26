YKS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2025 | Üniversite kontenjanları doldu mu, 2025 YKS ek kontenjanlar açıklandı mı?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'unun dolduğunu açıkladı. Şimdi ise gözler boş kontenjanlar için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yayımlayacağı YKS ek kontenjanlarına çevrildi. Peki, 2025 YKS ek kontenjanlar ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden tercih yapılır? İşte, detaylar...