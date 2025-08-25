YKS EK TERCİH 2025 || YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

Üniversite adaylarının gözdesi YKS ek tercih dönemi için hazırlıklar devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile öğrenciler, YKS 2025 ek tercihlerini yapabilecek. Boş kontenjanlara yerleşmek isteyen adaylar, başvuru tarihlerini ve süreç detaylarını merak ediyor. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...