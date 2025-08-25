Haberler Yaşam Haberleri YKS EK TERCİH 2025 || YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte ek tercih süreci başlayacak. Adaylar, yerleştirme sürecinde boş kalan kontenjanlara başvuruda bulunabilmek için YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Peki, ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı,kimler ek tercih yapabilir? İşte, merak edilen tüm soruların yanıtı...

Üniversite adaylarının gözdesi YKS ek tercih dönemi için hazırlıklar devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile öğrenciler, YKS 2025 ek tercihlerini yapabilecek. Boş kontenjanlara yerleşmek isteyen adaylar, başvuru tarihlerini ve süreç detaylarını merak ediyor. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayınlanmıştı. ÖSYM'nin paylaşımının ardından ek tercihler, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Buna göre, bu sene de ek tercih sürecinin Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacak.

YKS ek yerleştirme işlemleri adayların, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.

