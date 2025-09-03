YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, 2. tercih ne zaman? ÖSYM takvimi ile YKS ek tercihler bekleniyor!

YKS ek tercih tarihleri ÖSYM takvimi ile izleniyor. Üniversite öğrencisi olmak için hedeflerini belirleyen adaylar boş kalan kontenjanlar kapsamında tercih listelerine yönelecek. 1-5 Eylül tarihleri arasında alınan üniversite kayıtları sonrasında ek yerleştirmelerin başlaması öngörülüyor. Peki; 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
YKS ek tercih tarihleri 2025 yılı için henüz netlik kazanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu ile başlayacak üniversite 2. tercih döneminin bu hafta üniversite kayıtlarından sonra başlaması beklenenler arasında.
Geçtiğimiz yılın verilerine göre 6 Eylül tarihlerinde başlayan YKS ek tercihler için geri sayım sürüyor.
ÖSYM tarafından her yıl aday öğrencileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanan 2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
5 Eylül tarihi itibarıyla bitecek üniversite kayıt işlemleri sonrasında ortaya çıkacak sayısal veriler ışığında kılavuzun yayımlanması bekleniyor. Öncesinde açıklanan yerleştirme verileri şöyle:
- Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu, ön lisans kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 100 oldu
- Yeni açılan programların kontenjanlarının tamamı doldu
- Yükseköğretim Kurulunun istihdam odaklı dönüşüm kapsamında bu yıl hayata geçirdiği 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojiler tabanlı 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı
- Başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti
- Her beş adaydan biri ilk tercihine yerleşti. Adayların yüzde 42'si ilk üç tercihinden birini kazandı