YKS ek tercih ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile 2025 YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjanlar ve taban puanları bekleniyor!

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih dönemine çevrildi. İlk yerleştirme sürecinde üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ikinci bir şans olan ek tercih, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla netliğe kavuşuyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, adaylar ek tercih başvurusunu nasıl gerçekleştirecek? İşte YKS 2. tercih sürecine dair merak edilenler...