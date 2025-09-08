YKS ek tercih ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile 2025 YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjanlar ve taban puanları bekleniyor!

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih dönemine çevrildi. İlk yerleştirme sürecinde üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ikinci bir şans olan ek tercih, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla netliğe kavuşuyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, adaylar ek tercih başvurusunu nasıl gerçekleştirecek? İşte YKS 2. tercih sürecine dair merak edilenler...
2025 YKS ek tercih süreci, her yıl tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan ediliyor.
2025 yılı ek tercih takviminin de Eylül ayı içinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzunu takip ederek başvurularını gerçekleştirebilecek.
Ek tercih başvuruları, ÖSYM'nin resmi sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Belirlenen tercih süresinde, adaylara belirli tercih hakkı verilecek.
Tercihler, kılavuzda yer alan YKS boş kontenjanlara göre yapılacak.
İlk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih sürecinden yararlanabilecek. Ancak ek tercihlerde, boş kontenjanlar sınırlı olacağı için adayların tercihlerini dikkatli yapması gerekiyor.
Geçtiğimiz yıllara bakıldığında YKS'de 3. tercih olmadığı görülüyor. Buna göre bu yıl da adayların kullanacağı yeni bir yerleştirme sürecinin olmayacağı öngörülüyor.