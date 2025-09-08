Haberler Yaşam Haberleri YKS ek tercih ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile 2025 YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjanlar ve taban puanları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 8.9.2025 07:13

Üniversite hayali kuran binlerce aday gözünü YKS ek tercih sürecine çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte ek tercih takvimi netleşecek. "YKS ek tercih ne zaman başlayacak, başvurular hangi tarihte yapılacak?" soruları adayların gündeminde yer alıyor. Boş kalan kontenjanlar ve ilk yerleştirme verilerine göre ortaya çıkan üniversite taban puanları ile yeniden liste hazırlayacak aday öğrenciler için heyecan dorukta. Peki; 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih dönemine çevrildi. İlk yerleştirme sürecinde üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ikinci bir şans olan ek tercih, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla netliğe kavuşuyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, adaylar ek tercih başvurusunu nasıl gerçekleştirecek? İşte YKS 2. tercih sürecine dair merak edilenler...

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 YKS ek tercih süreci, her yıl tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan ediliyor.

2025 yılı ek tercih takviminin de Eylül ayı içinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzunu takip ederek başvurularını gerçekleştirebilecek.

EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ek tercih başvuruları, ÖSYM'nin resmi sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Belirlenen tercih süresinde, adaylara belirli tercih hakkı verilecek.

Tercihler, kılavuzda yer alan YKS boş kontenjanlara göre yapılacak.

YKS EK TERCİH İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih sürecinden yararlanabilecek. Ancak ek tercihlerde, boş kontenjanlar sınırlı olacağı için adayların tercihlerini dikkatli yapması gerekiyor.

YKS 3. TERCİH VAR MI?

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında YKS'de 3. tercih olmadığı görülüyor. Buna göre bu yıl da adayların kullanacağı yeni bir yerleştirme sürecinin olmayacağı öngörülüyor.

