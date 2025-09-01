YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM duyuruları ile YKS ek tercih kılavuzu için geri sayım!

2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde ek tercih dönemi var. Üniversiteye yerleşemeyen ya da yeniden tercih yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin duyuracağı ek tercih tarihlerini bekliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında sürecin Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Peki, YKS ek tercih tarihler, belli oldu mu, ne zaman başlayacak, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar…
YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM, 2025 YKS ek tercih tarihlerini henüz açıklamadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında ek tercih süreci genellikle Eylül ayının ilk haftalarında başlıyor ve yaklaşık 1 hafta boyunca sürüyor. Bu nedenle adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.
Ek tercih döneminde adayların tercih yapabilmesi için ÖSYM tarafından YKS Ek Tercih Kılavuzu yayınlanacak. Bu kılavuzda, boş kalan kontenjanlar ve taban puanlar yer alacak. Adaylar, kılavuzda yer alan üniversite ve bölümleri inceleyerek tercihlerini ÖSYM'nin resmi sistemi olan ais.osym.gov.tr üzerinden yapabilecek.
1-5 Eylül tarihleri arasını kapsayan üniversite kayıt dönemi sonrası ek yerleştirme işlemlerinin hız kazanması bekleniyor. 2. tercih listeleri boş kontenjan ve üniversite taban puanları verilerine göre hazırlanacak.
- Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu, ön lisans kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 100 oldu
- Yeni açılan programların kontenjanlarının tamamı doldu
- Yükseköğretim Kurulunun istihdam odaklı dönüşüm kapsamında bu yıl hayata geçirdiği 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojiler tabanlı 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı
- Başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti
- Her beş adaydan biri ilk tercihine yerleşti. Adayların yüzde 42'si ilk üç tercihinden birini kazandı