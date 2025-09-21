YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE BOŞ KONTENJANLAR: ÖSYM ile 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman başlayacak?

YERLEŞEMEYEN ADAYLAR EK TERCİHLERLE ŞANSINI SÜRDÜRECEK

YÖK Başkanı Erol Özvar, yerleştirme sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir programa yerleşemeyen öğrencilerin umudunun devam ettiğini vurguladı.

Özvar, ek yerleştirme süreciyle ilgili olarak, "Boş kalan kontenjanlar sınırlı sayıda olsa da adaylar yeniden tercih yapma imkanına sahip olacak. Bu sürecin yakından takip edilmesini özellikle tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.