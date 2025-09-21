YKS EK TERCİH TAKVİMİ VE BOŞ KONTENJANLAR: ÖSYM ile 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman başlayacak?

Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için 2025 YKS ek tercih süreci başlıyor. Kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ÖSYM ek tercih kılavuzu yayımlayacak. Adaylar, kılavuzdaki boş kontenjanlar, taban puanlar ve başarı sıralamalarına göre yeni tercihlerini oluşturabilecek. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı ve ek tercihler ne zaman başlıyor?
YÖK Başkanı Erol Özvar, yerleştirme sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir programa yerleşemeyen öğrencilerin umudunun devam ettiğini vurguladı.
Özvar, ek yerleştirme süreciyle ilgili olarak, "Boş kalan kontenjanlar sınırlı sayıda olsa da adaylar yeniden tercih yapma imkanına sahip olacak. Bu sürecin yakından takip edilmesini özellikle tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte tarihler netleşecek. Geçtiğimiz yıllarda ek tercih süreci genellikle ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından kısa süre sonra başlamıştı. 2025 YKS ek tercih başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Resmi takvim belli olduğunda adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruları takip edebilecek.
Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar YÖK tarafından ÖSYM'ye iletilecek. ÖSYM, ek tercih kılavuzunu hazırlayacak ve kılavuzda boş kontenjanlar, taban puanlar ile başarı sıralamaları gibi bilgiler yer alacak.
2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz paylaşılmadı, kılavuzun bu hafta içinde (17-19 Eylül) yayımlanması bekleniyor. Geçen yıl, YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024'te açıklanmış, ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayınlanmıştı.
Üniversite adayları, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamladı.
Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da belli olacak. Ardından ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar için kılavuzu paylaşacak.
Diğer taraftan YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.
