YKS EK TERCİH TAKVMİ VE KILAVUZ 2025: Üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri ayın kaçında, kılavuzu yayımlandı mı?

YKS yerleştirme sonuçları bekleniyor. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024'te ilan edilmiş, ardından ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de adayların erişimine açılmıştı. Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM ile 2025 YKS üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, detaylar...
Üniversite ek tercih tarihleri henüz belli değil. Tercih kılavuzu yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak.
Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, ÖSYM tarafından ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayınlanmıştır. Ek tercihle 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında kabul edilmiştir.
Buna göre, bu sene de ek tercih sürecinin Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.