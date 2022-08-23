YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu için geri sayım devam ediyor. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen üniversite adayları, YKS ek tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşlemler ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olup YKS ek tercih kılavuzu için bekleyiş sürüyor. Bu noktada binlerce aday, YKS ek tercih tarihleri için ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasına kilitlenmiş durumda. 2022 YKS ek tercih kılavuzu ile YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar belli olacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak ÖSYM 2022 YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte yanıtı.