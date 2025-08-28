YKS ek tercih tarihleri 2025 belli oldu mu? ÖSYM kılavuzu ile YKS ek tercih ne zaman, üniversite 2. yerleştirmeler nasıl yapılacak?

YKS ek tercih tarihleri 2025 ÖSYM duyurularında sorgulanıyor. 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjanlar ile yapılacak 2. yerleştirme işlemleri adayların gündemindeki yerini koruyor. Kayıt kontenjanı dolmamış ön lisans ve lisans bölümleri ek tercihlerle yeniden değerlendirilecek. Peki; YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS tercih sonuçları ardından hedefledikleri üniversite ve bölüme yerleşemeyen adaylar ek tercih dönemini değerlendirecek. YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları listesinin etkili olacağı 2. yerleştirme döneminde gözler ÖSYM'de!
2025 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak sorusu henüz yanıtlanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite 2. yerleştirme işlemlerinin başlaması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl Eylül ayının ilk haftasında başlayan ek tercihler için henüz bekleyiş sürüyor.
2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu ile şekillenecek ek tercih listeleri ilk tercihte olduğu üzere ÖSYM tarafından açılan 2. tercih ekranına kaydedilecek. Bu kılavuz ile YKS boş kontenjan sorgulamaları gerçekleştirilecek.
Adaylar, 2025 YKS ek tercih işlemlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapacak.