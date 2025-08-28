YKS ek tercih tarihleri 2025 belli oldu mu? ÖSYM kılavuzu ile YKS ek tercih ne zaman, üniversite 2. yerleştirmeler nasıl yapılacak?

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu ile şekillenecek ek tercih listeleri ilk tercihte olduğu üzere ÖSYM tarafından açılan 2. tercih ekranına kaydedilecek. Bu kılavuz ile YKS boş kontenjan sorgulamaları gerçekleştirilecek.

Adaylar, 2025 YKS ek tercih işlemlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapacak.