YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE BOŞ KONTENJANLAR 2025: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

2025-YKS ek yerleştirme işlemleri için geri sayım başladı. Üniversite kayıt sürecinin sona ermesiyle birlikte boş kalan kontenjanlar üniversite hayalini sürdürmek isteyen öğrenciler için ikinci bir şans olabiliyor. Bu noktada binlerce aday "2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ÖSYM ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorularına yanıt arayışında. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite programlarının taban puanları ve boş kontenjan listesi, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu ile açıklanacak. Peki, YKS üniversite boş kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar…