YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE BOŞ KONTENJANLAR 2025: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 18.9.2025 07:31

2025 YKS ek tercih dönemi için geri sayım başladı. Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen adaylar, ek tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığını ve ek yerleştirmenin nasıl yapılacağını merak ediyor. Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte boş kalan kontenjanlar için adaylara ikinci bir şans doğacak. ÖSYM’nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzu ve taban puan listeleri ise bu süreçte yol gösterici olacak. Peki, YKS ek tercih ne zaman, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, üniversite boş kontenjanlar belli oldu mu?

2025-YKS ek yerleştirme işlemleri için geri sayım başladı. Üniversite kayıt sürecinin sona ermesiyle birlikte boş kalan kontenjanlar üniversite hayalini sürdürmek isteyen öğrenciler için ikinci bir şans olabiliyor. Bu noktada binlerce aday "2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ÖSYM ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorularına yanıt arayışında. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite programlarının taban puanları ve boş kontenjan listesi, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu ile açıklanacak. Peki, YKS üniversite boş kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar…

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte tarihler netleşecek. Geçtiğimiz yıllarda ek tercih süreci genellikle ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından kısa süre sonra başlamıştı. 2025 YKS ek tercih başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Resmi takvim belli olduğunda adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruları takip edebilecek.

EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Adayların merakla beklediği ek tercih kılavuzu da henüz yayımlanmadı. Bu kılavuzda, boş kalan kontenjanlar, üniversite ve bölüm bazında tercih edilebilecek programlar yer alacak. Kılavuz yayımlandığında adaylar, "Ek tercih için hangi bölümler kaldı?" sorusunun yanıtını öğrenebilecek.

YKS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Ek tercih süreci başladığında adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek. Adayların tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kontenjan ve puan bilgilerini dikkatle incelemesi gerekiyor.

2025 YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Üniversite adayları, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamladı.

Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da belli olacak. Ardından ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar için kılavuzu paylaşacak.

Diğer taraftan YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar sonuçları, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sayfasından öğrenebilecek. Yerleşen adaylar üniversite kayıtlarını belirtilen tarihler arasında e-Devlet veya üniversiteler üzerinden gerçekleştirecek.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE BOŞ KONTENJANLAR 2025: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?
