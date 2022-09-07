"YKS ek tercihleri" üniversite adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Yüksek öğretim kurumlarının 2 ve 4 yıllık bölümlerinde bulunan boş kontenjanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar ÖSYM ile "YKS ek tercihleri" ile ilgili bilgilere erişmek isteyerek 2022 YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?" şeklindeki sorulara cevap aramayı yoğun olarak sürdürüyor.

YKS EK TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR, KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM ile 2022 YKS ek tercih başvuru yapma ekranı detayları ve tüm merak edilen bilgiler şöyle;