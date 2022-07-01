Haberler Yaşam Haberleri YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınavı 2022 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 1.7.2022 07:45 Son Güncelleme: 1.7.2022 07:45

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınavı 2022 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları sorgulama ekranı!

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınavı 2022 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları sorgulama ekranı!

YKS sonuçları için milyonlarca üniversite adayı kapıda sıralanmış durumda. 18 19 Haziran tarihleri arasında TYT, AYT, YDT ve YKS 2022’ye giren adaylar, artık sınav sonuçlarını sabırsızca merak ediyor. Her ne kadar sınav sonrası sorular ve cevap anahtarı adayların erişimine açılıp adaylar kendi puanlarını hesapla da daha çok nihai sonuç merak ediliyor. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınavı sonuçları açıklanma takvimi!

Üniversite sınavı sonuçları yakında açıklanacak. ÖSYM takvimi ile birlikte YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı verildi. TYT, AYT ve YDT sonuçları için az bir süre kaldı. 2022 üniversite sınavında birçok vatandaş başarılı bir sonuç elde etmek istiyor. YKS sonuçları ardından öğrenciler yerleştirme sürecine geçecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? İşte detaylar!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2022 takvimine bakıldığında YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı anlaşılıyor. YKS, 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS sonuçları ÖSYM'nin AİS penceresinden öğrenilebiliyor. AİS penceresine TC kimlik ve ÖSYM şifrenizi girdiğiniz takdirde sonuçlar sekmesinden YKS sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS BARAJ PUANI KALKTI MI?

YKS 2022 bataj puanı, ÖSYM açıklamasıyla birlikte kalkmış durumda. Adaylar herhangi bir baraj puanından muaf değiller.

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınavı 2022 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA