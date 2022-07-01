YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınavı 2022 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları sorgulama ekranı!

Üniversite sınavı sonuçları yakında açıklanacak. ÖSYM takvimi ile birlikte YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı verildi. TYT, AYT ve YDT sonuçları için az bir süre kaldı. 2022 üniversite sınavında birçok vatandaş başarılı bir sonuç elde etmek istiyor. YKS sonuçları ardından öğrenciler yerleştirme sürecine geçecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? İşte detaylar!