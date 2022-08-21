YKS taban puanları ve başarı sıralamaları, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemde araştırılmaya devam ediyor. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar, YKS ek tercih sürecini bekliyor. Bu noktada yeniden tercih listesi hazırlayacak olan öğrenciler, YKS taban puanları sorgulaması yapıyor. YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Peki, YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte ÖSYM ve YÖK Atlas ile lisans/ön lisans üniversite güncel YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…
2022 YKS tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Ağustos Pazartesi günü adayların erişimine açıldı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları araştırmalarını sürdürüyor.
Ek tercihler için YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanları, ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Ancak 2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS 2. tercih kılavuzu yayınlandığında haberimize eklenecektir.
İlk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar, ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.
Ancak 2022 YKS ek tercih tarihleri için ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları, 31 Ağustos'ta açıklanmış ve YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.