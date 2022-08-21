YKS taban puanları ve başarı sıralamaları, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemde araştırılmaya devam ediyor. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar, YKS ek tercih sürecini bekliyor. Bu noktada yeniden tercih listesi hazırlayacak olan öğrenciler, YKS taban puanları sorgulaması yapıyor. YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Peki, YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte ÖSYM ve YÖK Atlas ile lisans/ön lisans üniversite güncel YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…