2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerini yerine getiren üniversite adayları yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bilgi sahibi olmak isteyerek "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA | YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi ve tüm bilgiler şöyle;