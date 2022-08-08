Haberler Yaşam Haberleri YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2022: YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor!
Giriş Tarihi: 8.8.2022 10:14 Son Güncelleme: 8.8.2022 10:14

YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2022: YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor!

YKS tercih sonuçları için sorgulamalar tüm hızıyla devam ediyor. Üniversite tercih işlemleri, 5 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi. Puanlarına uygun okulları listeleyip başvuruda bulunan öğrenciler, sonuç tarihi için geri sayıma geçti. Üniversite kayıtlarının başlamasına kısa süre kala tüm gözler, ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasında. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur, sonuç tarihi açıklandı mı? İşte 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2022: YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor!

YKS tercih sonuçları, tercih işlemlerinin sona ermesinden itibaren araştırılmaya devam ediyor. 2022 YKS tercih sonuçları, ÖSYM tarafından duyurulacak. Bu nedenle tercih listelerini YÖK onayına gönderen binlerce üniversite adayı, gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirmiş durumda. Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacak olması nedeniyle sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak öğrenciler, erken açıklanma ihtimaline karşın sık sık YKS tercih sonuçları sorgulama ekranını ziyaret ediyor. Peki, 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi, kaç günde açıklanır? İşte, üniversite tercih sonuçları ile ilgili merak edilenler…

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri, 5 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi. ''2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu, tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemdeki yerini aldı.

2022 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. YKS tercih sonuçları, Üüniversite kayıt tarihlerinden önce açıklanacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.

YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için Belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

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YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2022: YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor!
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