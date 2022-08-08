YKS tercih sonuçları, tercih işlemlerinin sona ermesinden itibaren araştırılmaya devam ediyor. 2022 YKS tercih sonuçları, ÖSYM tarafından duyurulacak. Bu nedenle tercih listelerini YÖK onayına gönderen binlerce üniversite adayı, gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirmiş durumda. Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacak olması nedeniyle sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak öğrenciler, erken açıklanma ihtimaline karşın sık sık YKS tercih sonuçları sorgulama ekranını ziyaret ediyor. Peki, 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi, kaç günde açıklanır? İşte, üniversite tercih sonuçları ile ilgili merak edilenler…
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri, 5 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi. ''2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu, tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemdeki yerini aldı.
2022 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. YKS tercih sonuçları, Üüniversite kayıt tarihlerinden önce açıklanacak.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.
YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için Belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.