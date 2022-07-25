YKS tercihleri için geri sayım başladı! 2022 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

YKS tercihleri başlıyor! ÖSYM ile adaylarla paylaşılan YKS tercih kılavuzu sonrası heyecanla bölüm ve üniversite seçimleri bekleniyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzu ile belli olan üniversite tercih tarihleri için geri sayım başladı. YÖK Atlas sisteminden yararlanan aday öğrenciler YKS tercih robotu ile tercih listelerini hazırladı. Peki, 2022 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, YKS 2022 tercih süreci hakkında merak edilenler…