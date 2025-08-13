YKS üniversite tercihlerinde son gün! 2025 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler saat kaçta bitiyor?

2025 YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. Üniversite yerleştirme sonuçları ardından gözler YÖK verilerine ve ÖSYM sistemlerine çevrilecek. Hedeflediği bölüm veya üniversiteye yerleşemeyenler için ek tercih dönemi olacak mı merak ediliyor. YKS tercih tarihleri bugün tamamlanıyor. Son kez listelerini kontrol edecek adaylar için sırada yerleştirme işlemleri var. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte geçtiğimiz yıla göre beklenen tarihler:
2025 YKS tercih dönemi 1 Ağustos itibarıyla ÖSYM AİS sistemi üzerinden başladı. Tercihlerde bugün son gün. Adaylar 13 Ağustos itibarıyla tercih başvurularını tamamlamış olacak.
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci, tercih adımında. 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak tercih başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden saat 23.59 itibarıyla son bulacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarına dair henüz resmi bir tarih vermedi. Ancak önceki yılların açıklanma takvimine bakıldığında sonuçların iki hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.
Adaylar, sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.
Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt dönemi başlayacak. Kazanan adaylar belirlenen tarihler arasında, ilgili üniversitelere e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
E-kayıt yaptıramayan adaylar ise üniversitelere şahsen başvurabilecek.