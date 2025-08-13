YKS üniversite tercihlerinde son gün! 2025 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler saat kaçta bitiyor?

2025 YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. Üniversite yerleştirme sonuçları ardından gözler YÖK verilerine ve ÖSYM sistemlerine çevrilecek. Hedeflediği bölüm veya üniversiteye yerleşemeyenler için ek tercih dönemi olacak mı merak ediliyor. YKS tercih tarihleri bugün tamamlanıyor. Son kez listelerini kontrol edecek adaylar için sırada yerleştirme işlemleri var. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte geçtiğimiz yıla göre beklenen tarihler: