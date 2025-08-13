Haberler Yaşam Haberleri YKS üniversite tercihlerinde son gün! 2025 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler saat kaçta bitiyor?
Giriş Tarihi: 13.8.2025 07:59

2025 YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite tercih sonuçları sorgulama işlemleri öncesinde son başvuru günü yaşanıyor. 13 Ağustos (bugün) itibarıyla tamamlanacak tercihlerin ardından gözler ÖSYM duyurularına döndü. Adaylar üniversite yerleştirme sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr üzerinden sorgulayacak. Taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar gündemde. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih dönemi bitti mi, saat kaçta bitecek? İşte, YKS yerleştirme sonuçları öncesinde son tercih gününde kontrol etmeniz gerekenler:

2025 YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. Üniversite yerleştirme sonuçları ardından gözler YÖK verilerine ve ÖSYM sistemlerine çevrilecek. Hedeflediği bölüm veya üniversiteye yerleşemeyenler için ek tercih dönemi olacak mı merak ediliyor. YKS tercih tarihleri bugün tamamlanıyor. Son kez listelerini kontrol edecek adaylar için sırada yerleştirme işlemleri var. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte geçtiğimiz yıla göre beklenen tarihler:

YKS TERCİHLERİNDE SON GÜN!

2025 YKS tercih dönemi 1 Ağustos itibarıyla ÖSYM AİS sistemi üzerinden başladı. Tercihlerde bugün son gün. Adaylar 13 Ağustos itibarıyla tercih başvurularını tamamlamış olacak.

YKS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci, tercih adımında. 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak tercih başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden saat 23.59 itibarıyla son bulacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarına dair henüz resmi bir tarih vermedi. Ancak önceki yılların açıklanma takvimine bakıldığında sonuçların iki hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

Adaylar, sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt dönemi başlayacak. Kazanan adaylar belirlenen tarihler arasında, ilgili üniversitelere e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
E-kayıt yaptıramayan adaylar ise üniversitelere şahsen başvurabilecek.

