YKS’de kendinizi rahat hissettirecek yöntemler: Yapabildiğiniz sorulara odaklanın motivasyonunuzu düşürmeyin

milyondan fazla adayın yarışacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi ise 9 Haziran günü düzenlenecek. Peki; adaylar her iki sınavda da ne tür sorularla karşılaşacak? Sınavın zorluk derecesi nasıl olacak? TYT'de sorular adayın muhakeme gücün ölçen, AYT'ye nispeten çözümü çok daha kolay olan sorulardan oluşuyor. AYT'de ise sorular daha çok bilgi ağırlıklı olacak. Soruların yüzde 10'u çok kolay, yüzde 20'si kolay, yüzde 40'ı orta, yüzde 20'si zor ve yüzde 10'u çok zor olacak şekilde dağılım gösterir. Buradaki 'zor', 'çok zor' ifadeleri sizi korkutmasın. Soruların niteliği kişiye göre değişiklik gösterir. Sınava giren milyonlarca kişiyi sıralamak için eleyici sorular da olmak zorundadır. YKS'de her adayın kitapçık türü farklıdır. Kitapçığınızı ilk açtığınızda yüzde 30'luk kısmı kapsayan sizin için "zor" olarak niteleyebileceğiniz sorular art arda gelirken, bir başka adayın kitapçığında yine yüzde 30'luk kısmı kapsayan "kolay" nitelikteki sorular art arda gelebilir. Karşılaştığınız ilk 5-6 sorunun niteliğine göre tüm sınavın kolaylık ya da zorluk derecesini genellemeyin. Sınava bu bilinçle yaklaşırsanız "zor" diye niteleyeceğiniz sorular sizin motivasyonunuzu düşürmez. Bu yaklaşımla öncelikle yapabildiğiniz sorulara odaklanıp sonra diğer soruları çözmeye devam etmeniz, sınav yönetiminizi de kolaylaştırır.Adayların heyacanının bu günlerde daha da artabileceğine dikkat çeken uzmanlar öğrencilere sınavdan birkaç gün önce öğrenmeyle ilgili hazırlıklarını bitirmelerini öneriyor. Ancak öğrencinin ders çalışarak kendini daha iyi hissedecekse, ders çalışabileceğini belirten eğitim uzmanları "Yeni bir şeyler öğrenmeye çalışmak yerine öğrendiğiniz konularla ilgili tekrar testleri ya da deneme sınavları çözmeniz daha uygun olacak. Eksik konularınızın üzerinden geçin. Konu tekrarları yapın." dedi.YükseköğretimKurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) en sağlıklı ortamda gerçekleşmesi için devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının bütün hazırlıklarını tamamladığını ve gerekli tedbirleri aldığını bildirdi. Gençlere de seslenen Özvar, "Sizlere tavsiyem; başarılı ya da başarısız, YKS'de alacağınız sonuç ne olursa olsun bunu hayatınızı belirleyen tek şey olarak görmeyin. Her durumda çalışmaya, kendinizi geliştirmeye ve geleceğe bakmaya devam edin" dedi.