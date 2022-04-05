Yoğun bakımlarda yüzde 80’e varan azalma var

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran pandemiyle mücadelede gelinen noktayı ve salgının seyrini SABAH'a değerlendirdi: Vaka sayılarının her geçen gün azaldığını görüyoruz. Yoğun bakımda yatan Kovidli hasta sayısı ciddi derecede azaldı. Bazı hastanelerde yüzde 80'in üzerinde düştü. Bunda aşılama politikasının iyi yürütülmesi en büyük faktör. Kovid yoğun bakım servislerini, normal yoğun bakım servisine çeviren hastanelerimiz var. Daha önce Kovid servisinde yoğunluk nedeniyle bazı ağır ameliyatlarda erteleme oluyordu. Şimdi Kovid'deki yoğunluk azalınca normal yoğun bakım servislerinde doluluklar artmaya başladı. Salgında yoğun bakım servislerinde yatan hastalarımız çoğunlukla ya aşısızlar ya da hatırlatma dozlarını yaptırmayanlardı. Yoğun bakımlarda tam doz aşılılar çok nadir görüldü. Aşılamanın düşük kaldığı illerde yoğun bakımlarda biraz daha doluluk görülebiliyor. Virüs yeni bir mutasyona dönüşmediği sürece pandemi bundan sonra sakin geçebilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki gün yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Tablodan çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.