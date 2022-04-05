Haberler Yaşam Haberleri Yoğun bakımlarda yüzde 80’e varan azalma var
Giriş Tarihi: 6.4.2022

Yoğun bakımlarda yüzde 80’e varan azalma var

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Yoğun bakımlarda yüzde 80’e varan azalma var

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, yoğun bakımlardaki Kovid-19 hastası sayısının yüzde 80’lere varan oranlarda azaldığını söyledi. Demirkıran: Aşılama politikasının iyi yürütülmesi en büyük faktör. Virüs yeni bir mutasyona dönüşmediği sürece pandemi bundan sonra sakin geçebilir

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran pandemiyle mücadelede gelinen noktayı ve salgının seyrini SABAH'a değerlendirdi: Vaka sayılarının her geçen gün azaldığını görüyoruz. Yoğun bakımda yatan Kovidli hasta sayısı ciddi derecede azaldı. Bazı hastanelerde yüzde 80'in üzerinde düştü. Bunda aşılama politikasının iyi yürütülmesi en büyük faktör. Kovid yoğun bakım servislerini, normal yoğun bakım servisine çeviren hastanelerimiz var. Daha önce Kovid servisinde yoğunluk nedeniyle bazı ağır ameliyatlarda erteleme oluyordu. Şimdi Kovid'deki yoğunluk azalınca normal yoğun bakım servislerinde doluluklar artmaya başladı. Salgında yoğun bakım servislerinde yatan hastalarımız çoğunlukla ya aşısızlar ya da hatırlatma dozlarını yaptırmayanlardı. Yoğun bakımlarda tam doz aşılılar çok nadir görüldü. Aşılamanın düşük kaldığı illerde yoğun bakımlarda biraz daha doluluk görülebiliyor. Virüs yeni bir mutasyona dönüşmediği sürece pandemi bundan sonra sakin geçebilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki gün yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Tablodan çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Askere yeni haklar
Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Son dakika| Putin 'Bunu kimse unutmasın' diyerek resti çekti: İki ucu keskin silah...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Rusya Ukrayna savaşında flaş! Lavrov'dan dünyanın konuştuğu Buça açıklaması: Müzakereleri bozmak için bahane arıyorlar
CHP ve HDP 'Eren Bülbül' ismini birlikte reddetmişti! Başkan elleri ile o tabelayı dikti: Yargılayacaklarsa da gurur duyarım...
Son dakika: Hastaneden kritik Nisa Bebek açıklaması: 24-48 saat içinde netlik kazanacak
Emekli ve memur zammı 2022 için yeni rakamlar geldi! Emekli ve memur maaşı için Temmuz zam oranı ne kadar olacak?
Fiyatlar yükseldi mi yükseltildi mi? Bu rakamlar her şeyi anlatıyor!
Muhalefet her fırsatta çeşitli spekülasyonlar ortaya atıyor! İşte 8 maddede Yap İşlet Devret modeli gerçeği
ARKADAŞINA GÖNDER
Yoğun bakımlarda yüzde 80’e varan azalma var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA