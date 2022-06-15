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Giriş Tarihi: 15.6.2022 18:25

Yok böyle acı! Sınıfta kalp krizi geçiren 7 yaşındaki Alperen hayatını kaybetti

İHA
Yok böyle acı! Sınıfta kalp krizi geçiren 7 yaşındaki Alperen hayatını kaybetti

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde okulda kalp krizi geçiren 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Vakfıkebir ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenim gören 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil (7), derste bir anda fenalaştı. Sınıf öğretmeni durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları Alperen'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Alperen yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 7 yaşındaki Alperen Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Yok böyle acı! Sınıfta kalp krizi geçiren 7 yaşındaki Alperen hayatını kaybetti
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