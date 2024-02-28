Yok böyle ölüm: Arkadaşlarına silah gösterirken...

Arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Eraydın, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Eraydın'ın cansız bedeni, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı...