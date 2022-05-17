Yol ortasında bekçiyi ve amcasını vurduktan sonra intihar etmişti... 9 kez tedavi gördüğü ortaya çıktı

TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Olayda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Hüseyin Arslan'ın daha önceden psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Hüseyin Arslan'ın geçtiğimiz yıllarda 9 kez ruh ve sinir hastalıkarı bölümünde tedavi gördüğü ve bipolar bozukluğu tanısı olduğu öne sürüldü. Şüphelinin olayı neden yaptığı henüz bilinmiyor. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları çok yönlü olarak devam ediyor.