Yol ortasında bekçiyi ve amcasını vurduktan sonra intihar etmişti... 9 kez tedavi gördüğü ortaya çıktı

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Arslan, sokakta sohbet eden 3 kişiden sigara isteyerek onlarla birlikte sigara içmeye başladı. Bu sırada yanlarından geçen ve izinli olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kerem Cebeci'ye (31) yanında bulunan silahı çıkartarak ateş etti. Boğazı ve omuzundan vurulan Kerem Cebeci kanlar içinde yere yığıldı. Hüseyin Arslan, olay yerinden uzaklaşarak yan sokağa girdiğinde Kerem Cebeci'nin şoför olan amcası Sadık Cebeci (56) ile karşılaştı. Hüseyin Arslan, silahını doğrultarak Sadık Cebeci'ye de ateş ederek göğsünden yaraladı.
YOLDAN GEÇEN 3. KİŞİYE DE AİLAH DOĞRULTTU AMA ATEŞ ETMEDİ
Bu sırada yoldan geçen başka bir kişiye de silahını doğrulttu ancak ona ateş etmedi. Daha sonra havaya birkaç el ateş açtıktan sonra silahı çenesine dayayarak ateş etti. Hüseyin Arslan da kanlar içinde yere yığıldı.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Hüseyin Arslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sadık Cebeci ve yeğeni Kerem Cebeci hastaneye kaldırıldı. Bekçi Kerem Cebeci'de yapılan tüm müdehalelere rağmen hayatını kaybetti.
TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ
Olayda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Hüseyin Arslan'ın daha önceden psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Hüseyin Arslan'ın geçtiğimiz yıllarda 9 kez ruh ve sinir hastalıkarı bölümünde tedavi gördüğü ve bipolar bozukluğu tanısı olduğu öne sürüldü. Şüphelinin olayı neden yaptığı henüz bilinmiyor. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları çok yönlü olarak devam ediyor.