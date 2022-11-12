Yol verme kavgasında Samet’i önce bıçaklayıp ardından döverek öldürmüşlerdi! Canilerin serbest bırakılmasına itiraz edildi

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuyan ve yaklaşık 1 yıldır motokuryelik yapan Samet Özgül, 5 Kasım gecesi Etlik semtinde motosikletle seyir halindeyken hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme meselesinden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araçtan inen Halil İbrahim D. Mustafa D. ve Bülent A., Samet Özgül'e saldırarak boğazından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere düşen Özgül'ü darp etmeye başlayan Halil İbrahim D. Mustafa D. ve Bülent A., araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşırken, Özgül kendi imkanlarıyla çevrede bulunan bir özel hastaneye gitti. Buradan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özgül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Halil İbrahim D. Mustafa D. ve Bülent A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Halil İbrahim D. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Mustafa D. ve Bülent A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ÖNCE SIKIŞTIRIP ARDINDAN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER'

Samet Özgül'ün ailesinin Avukatı Uğur Demirci, Mustafa D.ve Bülent A.'nın serbest bırakılmasına itiraz etti. Demirci itiraz dilekçesinde, şüphelilerin, Özgül'ün motosikletini sıkıştırdığını, kaza riski atlatan Özgül'ün Mustafa D.'yi dikkatli araç kullanması yönünde uyardığını ancak Mustafa D.'nin motosikleti sıkıştırmaya devam ettiğini ifade etti. Özgül'ün motorunu durdurmadan inerek kaskını çıkardığını ancak Mustafa D.'nin aracından inerek saldırma maksadıyla üzerine yürüdüğü kaydedilen dilekçede, araçta bulunan diğer iki şüphelinin de araçtan hızlı bir biçimde inerek henüz ne olduğunu anlayabilecek kadar zaman geçmeden doğrudan öldürme kastı ile saldırdıkları anlatıldı.

'CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME SAİKİ İLE HAREKET ETTİLER'

Avukat Uğur Demirci dilekçesinde, "Bu saldırı esnasında maktül şüphelilere karşı herhangi bir hamlede bulunmamış olup, şüpheli Halil İbrahim yanında taşıdığı ve ele geçirilemeyen bıçak ile maktülü boğazından bıçaklamıştır. Aldığı darbelerle yere yığılan maktül şüpheliler tarafından canavarca hisle öldürme saiki ile yerde de bir süre darp edilmiştir. Akabinde şüpheliler gayet soğukkanlı bir biçimde araçlarına binerek boğazından kan fışkırmakta olan maktülü olay yerinde, doğru tabirle, ölüme terk ederek uzaklaşmışlardır" ifadelerini kullandı. Avukat Demirci, Mustafa D. ve Bülent A.'nın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Samet Özgül'ün ölümüne iştirak halinde oldukları gerekçesiyle tutuklanmalarını talep etti.